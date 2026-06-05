Идеи глобализма привели к краху западной цивилизации, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Европу губят бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России.

Мы видим, что глобалистская повестка, глобалистские идеи потерпели крах. Почему они потерпели крах? Мы видим, что бесконтрольная миграция в Европе, ошибки отказа Европы от энергетических носителей из России фактически уничтожают Европу, уничтожают западную цивилизацию, — пояснил Дмитриев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пришел к выводу, что западная система правосудия утратила доверие и стала использоваться для преследования тех, кто не согласен. По его словам, на Западе нормы международного права обесценены и теперь применяются выборочно только в отношении тех, кто «потворствует европейской псевдодемократии».