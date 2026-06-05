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05 июня 2026 в 09:49

«Инструмент расправы»: Володин о метаморфозах западного правосудия

Володин назвал западное правосудие инструментом расправы над несогласными

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Западная система правосудия утратила доверие и стала использоваться для преследования тех, кто не согласен, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба нижней палаты парламента, на Западе нормы международного права обесценены и теперь применяются выборочно только в отношении тех, кто «потворствует европейской псевдодемократии».

Западное «правосудие» себя полностью дискредитировало, превратилось в инструмент расправы над несогласными с решениями еврочиновников. Нормы и принципы международного права, призванные защищать человека, обесценены Западом и действуют избирательно только для тех, кто потворствует европейской псевдодемократии. Мы делаем все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены, — считает парламентарий.

С 5 июня вступил в силу закон об экстерриториальном использовании по решению главы государства Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан. Президент России Владимир Путин подписал документ 25 мая.

Ранее сообщалось, что закон вводит дополнительные меры для защиты России и ее граждан от решений и действий иностранных или международных организаций, если они идут вразрез с интересами страны и российским законодательством. Документ одобрили комитеты верхней палаты по обороне и безопасности, по международным делам и по конституционному законодательству и государственному строительству.

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