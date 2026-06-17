Коллективный Запад манипулирует международным правом в своих интересах, подрывая основы стратегической стабильности, заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков на открытии выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026» в Минске. По его словам, которые приводит ТАСС, международная обстановка становится все сложнее и непредсказуемее, а сложившаяся архитектура безопасности фактически дестабилизирована.

Сегодня мы становимся свидетелями, когда международная обстановка в современном мире принимает все более сложный и непредсказуемый облик. Фактически дестабилизирована сложившаяся международная архитектура безопасности. Мы видим, как коллективный Запада в угоду своим национальным интересам манипулируют международным правом, подрывая основы стратегической стабильности в мире, — отметил Масадыков.

Генсек также обратил внимание на демонтаж ключевых договоренностей в сфере безопасности и переформатирование системы контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что эти тенденции ведут к росту вызовов и рисков для государств — членов ОДКБ.

Ранее глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии Милорад Додик заявлял, что Россия всегда принципиально отстаивает в ООН соблюдение международного права. Он добавил, что Россия в ООН также всегда выступала за выполнение мирного Дейтонского соглашения, остановившего войну в Боснии и Герцеговине в 1995 году, и за права сербского народа.