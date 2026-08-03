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03 августа 2026 в 07:24

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 августа: инфографика

Военнослужащий расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» Военнослужащий расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
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В ночь на 3 августа Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 131 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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