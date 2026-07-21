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21 июля 2026 в 14:49

Молдавских полицейских обвинили в применении силы к российским дипломатам

МИД России: молдавские полицейские применили силу к сотрудникам посольства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Молдавские полицейские применяли силу к сотрудникам посольства России в Кишиневе, сообщили в МИД РФ. Работникам также угрожали задержанием.

19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщала, что посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД из-за грубого нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно документу, государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что итальянский военный атташе и его сотрудник были высланы из России. По словам министра, решение Москвы стало ответной мерой на высылку Италией двух российских военных атташе. Таяни уточнил, что действия сторон связаны со взаимными дипломатическими мерами.

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