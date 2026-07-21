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21 июля 2026 в 18:43

Книги об СВО появятся в российских школах

Минпросвещения включило книги об СВО в список литературы для школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, сообщает РИА Новости. В перечень также вошли произведения о Великой Отечественной войне и великих людях России.

Отмечается, что литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1–4-е классы, 5–9-е классы и 10–11-е классы. Книги включают в себя следующие направления: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».

Также в перечень произведений патриотической направленности вошли такие книги, как «Девятьсот дней мужества», «Первый полет в космос», «Когда я был маленьким, у нас была война», «Путешественники, прославившие Россию» и другие.

Ранее член Ассоциации юристов России Александра Королева заявила, что при отказе приема ребенка в 10-й класс нужно требовать письменный ответ от учебного учреждения. Оценки «удовлетворительно» не могут стать законным основанием для отказа в зачислении, подчеркнула она.

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