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20 июля 2026 в 16:27

Юрист объяснила, что делать при отказе приема ребенка в 10-й класс

Юрист Королева: при отказе приема в 10-й класс нужно требовать письменный ответ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При отказе приема ребенка в 10-й класс нужно требовать письменный ответ от учебного учреждения, рассказала Readovka.news член Ассоциации юристов России Александра Королева. Она отметила, что оценки «удовлетворительно» не могут стать законным основанием для отказа в зачислении.

Специалист объяснила, что исключение составляют профильные классы с индивидуальным отбором. Однако при этом правила отбора должны быть закреплены официально — в региональных актах и документах школы, а также критерии отбора (например, результаты ОГЭ или средний балл) нельзя озвучивать только устно.

Королева подчеркнула, что важно также фиксировать все доказательства — сохранять переписки в чатах, скриншоты с сайта школы, объявления о наборе. По ее словам, не стоит подписывать какие‑либо документы под давлением: сначала нужно получить аттестат, подать заявление и дождаться официального ответа.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала, что любой школьник, который сдал ОГЭ и получил аттестат, может обучаться в 10-м классе. По ее словам, в ее аппарат уже поступили 10 обращений от родителей, детям которых отказали в зачислении в 10-й класс.

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