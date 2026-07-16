Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:16

Львова-Белова вступилась за непринятых в 10-е классы школьников

Львова-Белова сообщила о жалобах родителей на отказы в приеме в 10 класс

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любой школьник, который сдал ОГЭ и получил аттестат, может обучаться в 10 классе, заявила в беседе с изданием РАПСИ уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, в ее аппарат уже поступили десять обращений от родителей, детям которых отказали в зачислении в 10 класс.

При наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест, — заявила Львова-Белова.

Она отметила, что если в школе дефицит мест, то родители могут обратиться за помощью с зачислением в другую организацию к местным властям. По мнению омбудсмена, необходимо заранее проговаривать с родителями вероятность такой ситуации. Уполномоченный также пожелала, чтобы ученики средних классов посещали профориентационные программы с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами.

Ранее в Минобразования РФ предложили создать университетские гостиницы на базе студенческих общежитий. В эксперименте смогут принять участие студенты госвузов. Для участия в пилотном проекте заведениям будет необходимо вывести часть помещений из жилого фонда, оформить их как средства размещения, пройти классификацию и внести объекты в соответствующий госреестр.

Общество
Единая Россия
школьники
Мария Львова-Белова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия начала расследование по связям Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.