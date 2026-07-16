Львова-Белова вступилась за непринятых в 10-е классы школьников Львова-Белова сообщила о жалобах родителей на отказы в приеме в 10 класс

Любой школьник, который сдал ОГЭ и получил аттестат, может обучаться в 10 классе, заявила в беседе с изданием РАПСИ уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, в ее аппарат уже поступили десять обращений от родителей, детям которых отказали в зачислении в 10 класс.

При наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест, — заявила Львова-Белова.

Она отметила, что если в школе дефицит мест, то родители могут обратиться за помощью с зачислением в другую организацию к местным властям. По мнению омбудсмена, необходимо заранее проговаривать с родителями вероятность такой ситуации. Уполномоченный также пожелала, чтобы ученики средних классов посещали профориентационные программы с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами.

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