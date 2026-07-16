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16 июля 2026 в 14:07

В России могут открыть университетские гостиницы на базе общежитий

В Минобрнауки предложили создать университетские гостиницы на базе общежитий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Минобрнауки предложили создать университетские гостиницы на базе студенческих общежитий, пишет Readovka.news. По задумке авторов проекта, принять участие в эксперименте смогут подведомственные министерству государственные вузы.

Для участия в пилотном проекте заведениям будет необходимо вывести часть помещений из жилого фонда, оформить их как средства размещения, пройти классификацию и внести объекты в соответствующий государственный реестр. Доходы от их работы планируется направлять исключительно на содержание, текущий ремонт, оснащение, оплату персонала и обновление материальной базы университетов.

Предполагается, что в статус университетских гостиниц будет переведена только часть жилого фонда — преимущественно новые корпуса и здания после капитального ремонта. Минобрнауки планирует утвердить единую методику формирования тарифов с учетом категории проживающего (студенты очной и заочной форм обучения, сотрудники, приглашенные специалисты), уровня комфортности номера и продолжительности проживания. При этом для отдельных категорий обучающихся сохраняются социальные льготы.

Ранее в Минобрнауки разъяснили высшим учебным заведениям обновленные правила приема на целевые места. Теперь для заключения договора о целевом обучении требуется гражданство Российской Федерации.

Общество
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