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19 июля 2026 в 02:55

Минпросвещения ужесточит правила участия во Всероссийской олимпиаде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа о внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), сообщили в пресс-службе ведомства. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В министерстве отметили, что предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Могут измениться правила удаления участников за нарушения. Если школьника удалят с олимпиады, он может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году.

Также предлагается распространить запрет на пронос средств связи и электронно-вычислительной техники на все этапы олимпиады, включая школьный и муниципальный. Изменения могут затронуть победителей и призеров предыдущего сезона. В случае принятия проекта они лишатся права автоматически проходить на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Для участия в олимпиаде им придется вновь начинать со школьного этапа.

Ранее стало известно, что в российских школах с 1 сентября вводится новая система изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Согласно заявлению, вместо модульного подхода появятся два обязательных курса по 34 часа каждый — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

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