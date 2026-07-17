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17 июля 2026 в 07:08

Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября

Минпросвещения России предложило разделить курс ОБЗР на два предмета с сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В российских школах с 1 сентября вводится новая система изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Согласно заявлению, вместо модульного подхода появятся два обязательных курса по 34 часа каждый — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», передает РИА Новости.

Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, содержание дисциплины будет представлено двумя курсами по 34 часа каждый, обеспечивающими непрерывность изучения с основного до среднего общего образования. Нововведение затронет учеников, переведенных в восьмой класс и принятых в 10-й в 2026/27 учебном году. Приказ планируется ввести в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщила, что в России принят новый регламент действий педагогов при нарушении дисциплины школьниками. Он вступает в силу с 1 сентября и определяет поэтапные меры воздействия на ученика.

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