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21 июля 2026 в 18:27

Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА

Генерал Липовой: США загружают ВПК и экономику поставками вооружений ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США объявили тендер на закупку детекторов обнаружения дронов для нужд украинской армии, однако эта инициатива направлена не на помощь Киеву, а на загрузку собственного военно-промышленного комплекса и «вкачивание» денег в экономику государства, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные станции обнаружения с дополнительным оборудованием уже давно применяются российской армией, а их поставка не принесет ВСУ значительной пользы.

США хотят объявить тендер на закупку детекторов обнаружения дронов. Это станция обнаружения БПЛА с дополнительными комплектами оборудования. Они повышают возможность обнаружения дронов на большом расстоянии, определяя, в какой стороне находятся беспилотники. Такие детекторы давно успешно применяются ВС РФ. Вашингтон объявил тендер не для помощи Украине, а чтобы загрузить свой ВПК и вкачать деньги в собственную экономику. Если американский военно-промышленный комплекс сделает подобного рода изделия, то устройства отправят ВСУ. Однако перелома на поле боя от Украины ждать не стоит. Подобные станции уже есть на вооружении у ВСУ. Они поставляются странами НАТО, из Израиля. Наша разведка их вычисляет и методично уничтожает, — пояснил Липовой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России за сутки поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах. По данным ведомства, также были атакованы топливно-энергетические объекты, используемые украинской армией.

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