Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА

США объявили тендер на закупку детекторов обнаружения дронов для нужд украинской армии, однако эта инициатива направлена не на помощь Киеву, а на загрузку собственного военно-промышленного комплекса и «вкачивание» денег в экономику государства, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные станции обнаружения с дополнительным оборудованием уже давно применяются российской армией, а их поставка не принесет ВСУ значительной пользы.

США хотят объявить тендер на закупку детекторов обнаружения дронов. Это станция обнаружения БПЛА с дополнительными комплектами оборудования. Они повышают возможность обнаружения дронов на большом расстоянии, определяя, в какой стороне находятся беспилотники. Такие детекторы давно успешно применяются ВС РФ. Вашингтон объявил тендер не для помощи Украине, а чтобы загрузить свой ВПК и вкачать деньги в собственную экономику. Если американский военно-промышленный комплекс сделает подобного рода изделия, то устройства отправят ВСУ. Однако перелома на поле боя от Украины ждать не стоит. Подобные станции уже есть на вооружении у ВСУ. Они поставляются странами НАТО, из Израиля. Наша разведка их вычисляет и методично уничтожает, — пояснил Липовой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России за сутки поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах. По данным ведомства, также были атакованы топливно-энергетические объекты, используемые украинской армией.