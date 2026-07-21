Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 16:24

Путин получил отчет о строительстве школ в Еврейской автономной области

Губернатор Костюк сообщила Путину о строительстве трех школ в ЕАО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три новых образовательных учреждения в настоящее время возводятся в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила губернатор региона Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Глава субъекта также отметила кратный рост зарплат педагогов и возвращение кадров в отрасль.

Мы наконец-таки, для меня это победа, с Минпросом строим три образовательных учреждения, — сообщила Костюк.

В городе Облучье возводят школу на 350 учеников. В Биробиджане идет строительство первого корпуса школы № 10 для младших классов, а также началась подготовка к возведению второго корпуса для старшеклассников на 750 мест.

Глава региона подчеркнула, что оклады учителей в области были увеличены в три раза. Такие меры позволили привлечь обратно в сферу образования 149 человек за последнюю четверть года, включая 47 педагогов. Кроме того, число заключенных целевых договоров выросло более чем в 10 раз.

Путин также одобрил инициативу властей Еврейской автономной области о вручении памятных медальонов родным погибших участников специальной военной операции. Костюк пояснила, что эта мера направлена на возрождение исторической традиции уважения к защитникам Отечества и моральную поддержку их семей.

Власть
Владимир Путин
ЕАО
школы
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские стратегические ракетоносцы заметили над Японским морем
Юрист ответила, могут ли самозанятые получать декретные выплаты
ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков
Володин заявил о радикальном изменении ситуации на топливном рынке
Названа причина массовой гибели пчел в России
Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии
Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля
В Совфеде предложили брать в армию больных и хромых
Актер Дмитрий Поднозов умер после продолжительной болезни
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.