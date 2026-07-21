Путин получил отчет о строительстве школ в Еврейской автономной области Губернатор Костюк сообщила Путину о строительстве трех школ в ЕАО

Три новых образовательных учреждения в настоящее время возводятся в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила губернатор региона Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. Глава субъекта также отметила кратный рост зарплат педагогов и возвращение кадров в отрасль.

Мы наконец-таки, для меня это победа, с Минпросом строим три образовательных учреждения, — сообщила Костюк.

В городе Облучье возводят школу на 350 учеников. В Биробиджане идет строительство первого корпуса школы № 10 для младших классов, а также началась подготовка к возведению второго корпуса для старшеклассников на 750 мест.

Глава региона подчеркнула, что оклады учителей в области были увеличены в три раза. Такие меры позволили привлечь обратно в сферу образования 149 человек за последнюю четверть года, включая 47 педагогов. Кроме того, число заключенных целевых договоров выросло более чем в 10 раз.

Путин также одобрил инициативу властей Еврейской автономной области о вручении памятных медальонов родным погибших участников специальной военной операции. Костюк пояснила, что эта мера направлена на возрождение исторической традиции уважения к защитникам Отечества и моральную поддержку их семей.