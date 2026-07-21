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21 июля 2026 в 14:32

Путин поддержал идею вручения медальонов семьям погибших героев СВО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин назвал отличной идею Еврейской автономной области по вручению медальонов воинской доблести семьям погибших героев специальной военной операции. Инициативу на встрече с главой государства предложила губернатор ЕАО Мария Костюк, передает пресс-служба Кремля.

Отличная идея. Согласен, — оценил инициативу президент.

Глава региона пояснила, что памятный знак вручается родителям павших воинов в знак глубокого уважения к их подвигу. По ее словам, подобная благородная традиция существовала еще в царское время для увековечивания памяти защитников Отечества.

Власти региона решили возродить этот исторический обычай, чтобы поддержать семьи военнослужащих и отдать дань уважения их воспитанию. Президент внимательно выслушал доклад руководителя области и полностью поддержал данную практику чествования памяти погибших защитников. Глава государства отметил высокую значимость такой моральной поддержки для родных и близких российских военнослужащих.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.

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