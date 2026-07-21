Путин поддержал идею вручения медальонов семьям погибших героев СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал отличной идею Еврейской автономной области по вручению медальонов воинской доблести семьям погибших героев специальной военной операции. Инициативу на встрече с главой государства предложила губернатор ЕАО Мария Костюк, передает пресс-служба Кремля.

Отличная идея. Согласен, — оценил инициативу президент.

Глава региона пояснила, что памятный знак вручается родителям павших воинов в знак глубокого уважения к их подвигу. По ее словам, подобная благородная традиция существовала еще в царское время для увековечивания памяти защитников Отечества.

Власти региона решили возродить этот исторический обычай, чтобы поддержать семьи военнослужащих и отдать дань уважения их воспитанию. Президент внимательно выслушал доклад руководителя области и полностью поддержал данную практику чествования памяти погибших защитников. Глава государства отметил высокую значимость такой моральной поддержки для родных и близких российских военнослужащих.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в России следует учредить должность военного омбудсмена и создать федеральное агентство по делам ветеранов. По его словам, подобная структура доказала эффективность в мировой практике.