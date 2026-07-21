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21 июля 2026 в 22:22

В Раде заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Стерненко объявил об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Александр Сырский больше не является главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший советник экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко в соцсетях. Официального подтверждения информации пока нет.

Украинские власти не сообщали о кадровых изменениях в руководстве ведомства. Других подробностей Стерненко не приводил.

Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что смещение Сырского с должности может быть использовано президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, это может помочь переключить протестный гнев. Вторым вариантом является кадровая политика, сказал политолог. Он подчеркнул, что Сырский успешно выполнил две задачи: устранил конкурента и обеспечил контроль над армией.

До этого председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

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