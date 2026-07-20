Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении

Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении Юрист Русяев: при увольнении в отпуске не нужно отрабатывать две недели

Если сотрудник подает заявление об увольнении перед отпуском или на больничном, ему не нужно отрабатывать две недели, пояснил юрист Илья Русяев. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что срок отработки считается со следующего дня после того, как заявление получит работодатель.

Работник предупреждает работодателя письменно не позднее чем за две недели. Срок течет со следующего дня после получения заявления. На испытании достаточно предупредить за три дня, руководитель организации предупреждает за месяц, — уточнил юрист.

Он обратил внимание, что заявление по собственному желанию носит уведомительный характер и не требует согласия работодателя. Русяев посоветовал зафиксировать дату подачи любым из надежных способов: вручить документ HR-отделу с отметкой о приеме на своей копии или направить заказным письмом с описью вложения либо телеграммой с заверенной подписью.

Электронная подача возможна, если в компании введен кадровый электронный документооборот и заявление подписано электронной подписью через соответствующую систему. Обычный скан на почту работодателя силы не имеет, — предупредил юрист.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.