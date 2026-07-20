Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:27

Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении

Юрист Русяев: при увольнении в отпуске не нужно отрабатывать две недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если сотрудник подает заявление об увольнении перед отпуском или на больничном, ему не нужно отрабатывать две недели, пояснил юрист Илья Русяев. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что срок отработки считается со следующего дня после того, как заявление получит работодатель.

Работник предупреждает работодателя письменно не позднее чем за две недели. Срок течет со следующего дня после получения заявления. На испытании достаточно предупредить за три дня, руководитель организации предупреждает за месяц, — уточнил юрист.

Он обратил внимание, что заявление по собственному желанию носит уведомительный характер и не требует согласия работодателя. Русяев посоветовал зафиксировать дату подачи любым из надежных способов: вручить документ HR-отделу с отметкой о приеме на своей копии или направить заказным письмом с описью вложения либо телеграммой с заверенной подписью.

Электронная подача возможна, если в компании введен кадровый электронный документооборот и заявление подписано электронной подписью через соответствующую систему. Обычный скан на почту работодателя силы не имеет, — предупредил юрист.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

Общество
увольнения
работодатели
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка поделилась жуткими подробностями «дружбы» с Эпштейном
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.