Юрист ответила, могут ли уволить из-за неформальных слов в рабочих чатах Юрист Рудакова: человека не вправе уволить лишь из-за неформальных слов в чатах

Одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «Спс» вместо «Спасибо», не может стать основанием для увольнения, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Елена Рудакова. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

Все остальные причины незаконны и необоснованны. В случае, если работодатель замечает потерю интереса у сотрудника к работе, он должен предпринять усилия для удержания этого интереса и стимулирования труда в организации, — отметила Рудакова.

Она уточнила, что уволить могут за неоднократное неисполнение обязанностей без уважительных причин при наличии дисциплинарного взыскания, несоответствие занимаемой должности или однократное грубое нарушение. К последнему относятся прогул, появление в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, хищение или умышленное повреждение имущества. Кроме того, остаться без работы можно в случае сокращения штата.

Ранее эксперт в области информационных технологий Артем Жадеев заявил, что сотрудника могут уволить в случае утечки данных работодателя в ChatGPT или другой ИИ. По его словам, аналогичная ответственность может наступить в ситуации, если непроверенный нейросетевой отчет привел к убыткам компании.