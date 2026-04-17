Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:24

Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей

IT-эксперт Жадеев: человеку грозит увольнение при утечке данных с работы в ИИ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудника могут уволить в случае утечки данных работодателя в ChatGPT или другом ИИ, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области информационных технологий Артем Жадеев. По его словам, аналогичная ответственность может наступить в ситуации, если непроверенный нейросетевой отчет привел к убыткам компании.

Работодатель вовсе не безоружен перед рисками, которые несет бесконтрольное использование ИИ. За конкретные действия с нейросетями вроде ChatGPT или DeepSeek сотрудник может получить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, а если его действия нанесли компании ущерб, то и гражданский иск, — уточнил Жадеев.

Самые частые и опасные нарушения — это утечка коммерческой тайны или персональных данных в публичные большие языковые модели, а также выдача сгенерированного контента за собственный результат без какой-либо проверки. Кроме того, к ним относятся попытки написать с помощью нейросети скрипты для обхода систем безопасности.

Эксперт напомнил, что применение ИИ для взлома, создания кейлоггеров или действий, запрещенных политикой компании, — это грубое нарушение, а иногда и уголовное преступление. В таких случаях грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее юрист Марчел Кырлан заявил, что сотрудника не могут уволить за критику начальства. Однако, по его словам, за высказывания в некорректной форме работники могут получить дисциплинарное взыскание.

Общество
нейросети
работа
технологии
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.