Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства

Сотрудника не могут уволить за критику начальства, рассказал Lenta.ru юрист Марчел Кырлан. Однако, по его словам, за критику в некорректной форме работники могут получить дисциплинарное взыскание.

Сотрудник не обязан соглашаться с руководителем и тем более не лишается права на профессиональную оценку управленческих решений. Но если критика выражается в оскорбительной форме, сопровождается унижением, грубостью, агрессивным поведением, публичным подрывом рабочей дисциплины или нарушением внутренних правил, это уже может повлечь дисциплинарные последствия, — рассказал Кырлан.

Юрист отметил, что при повторных нарушениях возможно прекращение трудового договора. По его словам, законодательство защищает не лояльность по отношению к начальству, а приемлемые формы делового общения.

Ранее юрист Регина Долотина рассказала, что работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу. В такой ситуации работодатель имеет право применить дисциплинарные меры, которые предусмотрены ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ.