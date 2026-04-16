Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 10:45

Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства

Юрист Кырлан: сотрудника не могут уволить за критику начальства

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудника не могут уволить за критику начальства, рассказал Lenta.ru юрист Марчел Кырлан. Однако, по его словам, за критику в некорректной форме работники могут получить дисциплинарное взыскание.

Сотрудник не обязан соглашаться с руководителем и тем более не лишается права на профессиональную оценку управленческих решений. Но если критика выражается в оскорбительной форме, сопровождается унижением, грубостью, агрессивным поведением, публичным подрывом рабочей дисциплины или нарушением внутренних правил, это уже может повлечь дисциплинарные последствия, — рассказал Кырлан.

Юрист отметил, что при повторных нарушениях возможно прекращение трудового договора. По его словам, законодательство защищает не лояльность по отношению к начальству, а приемлемые формы делового общения.

Ранее юрист Регина Долотина рассказала, что работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу. В такой ситуации работодатель имеет право применить дисциплинарные меры, которые предусмотрены ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ.

Общество
юристы
увольнения
сотрудники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.