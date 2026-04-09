Юрист объяснила, в каких случаях опоздание может привести к увольнению

Юрист Долотина: сотрудника могут уволить за опоздание на 15 минут

Работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина. В отдельных случаях дело может дойти и до увольнения.

По ее словам, опоздание на работу даже на 15 минут считается нарушением. В такой ситуации работодатель имеет право применить дисциплинарные меры, которые предусмотрены ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ.

За опоздание на работу, например на 15 минут, к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий: замечание, выговор или увольнение, — пояснила Долотина.

Эксперт подчеркнула, что сотрудника не всегда можно уволить, а лишь в определенных случаях. К примеру, если он на систематической основе опаздывает на работу.

Долотина отметила, что самое мягкое наказание — это лишь замечание. Если работник допустил ошибку случайно, и ранее за ним не наблюдались опоздания. Также значение имеет то, привело ли опоздание к серьезным последствиям для работодателя.

Долотина добавила, что за один проступок нельзя назначить сразу несколько взысканий. Работодатель вправе выбрать только одну меру. При этом она должна соответствовать тяжести нарушения и учитывать обстоятельства конкретной ситуации.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова рассказала, как распознать, что сотрудник «тихо уволился». В числе многих причин она назвала отсутствие инициативы, нежелание применять участие в корпоративной жизни и выполнение необходимого минимума задач.

