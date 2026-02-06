Зимняя Олимпиада — 2026
Спасаемся от экранов за пару минут: топ-5 упражнений для уставших глаз

Лучшая гимнастика для уставших глаз: 5 простых упражнений для офисных работников
Офисные сотрудники ежедневно смотрят в мониторы по 8-10 часов, заставляя глаза работать на износ. Переутомление дает о себе знать краснотой, жжением, чувством инородного тела, расплывчатостью картинки и болью в висках.

Откуда берется переутомление глаз

Главная причина — непрерывная концентрация на близко расположенных объектах. Глазные мышцы находятся в постоянном тонусе, частота моргания падает в три раза, роговица высыхает. Проблему усиливают плохой свет, отблески на дисплее, пересушенный кондиционером воздух и неправильная посадка за столом.

Пять действенных техник

Гимнастика для уставших глаз требует буквально 3-5 минут и эффективно расслабляет зрительный аппарат:

  1. Смена фокуса — зафиксируйте взор на удаленной точке на 2-3 секунды, переведите на палец перед лицом (30 см) на 3-5 секунд, выполните 10 повторов.

  2. Вращения — плавно описывайте глазами круги сначала в одну сторону, потом в другую, по 10 оборотов в каждом направлении.

  3. Сильное моргание — максимально сожмите веки на 2-3 секунды, резко распахните, сделайте 10 подходов.

  4. Метка на стекле — приклейте стикер на окно, переводите фокус с него на удаленный предмет на улице, повторите 10 циклов.

  5. Диагональный взгляд — перемещайте зрачки из нижнего левого края поля зрения в верхний правый и обратно, по 5-7 повторений.

Как предотвратить проблему

Чтобы сберечь глаза и максимально на долго сохранить хорошее зрение, прислушайтесь к нашим советам.

  • Отвлекайтесь от монитора каждые 40-50 минут минимум на 10-15 минут.

  • Применяйте формулу 20/20/20: через каждые 20 минут рассматривайте предмет на расстоянии 20 шагов в течение 20 секунд.

  • Почаще моргайте, настройте качественное освещение.

Когда гимнастика для уставших глаз не дает результата, дискомфорт нарастает или возникает резь — немедленно посетите офтальмолога. Игнорирование симптомов грозит серьезным падением остроты зрения.

