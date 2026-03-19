«Покиньте страну»: Катар внес в черный список двух представителей Ирана Катар объявил двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон грата

Военный атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности вместе со всеми подчиненными объявлены персонами нон грата на территории Катара, сообщило Министерство иностранных дел государства. Им необходимо покинуть страну в течение суток.

Обязаны в течение следующих 24 часов покинуть территорию Катара. Данное решение было принято на фоне нарушения Ираном норм международного права и принципов добрососедства, — говорится в пресс-релизе катарского МИД.

Инцидент произошел на фоне резкой эскалации в регионе. Иран неоднократно наносил удары по объектам в Персидском заливе в ответ на американо-израильскую агрессию, включая территорию Катара. Доха, где расположена крупнейшая авиабаза Соединенных Штатов, оказалась втянута в конфликт, что привело к охлаждению отношений с Тегераном.

Ранее сообщалось, что в Катаре ситуация остается беспокойной. Так, несколько часов назад государственная компания Катара Qatar Energy заявила, что ее промышленная площадка в Рас-Лаффане, где расположен крупнейший завод по производству сжиженного природного газа, подверглась ракетному обстрелу. В результате возник пожар, нанесен значительный ущерб. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара.