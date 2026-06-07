Брэда Питта предложили внести в базу «Миротворца» после «Роллан Гарроса»

Голливудский актер Брэд Питт должен попасть в базу данных украинского сайта «Миротворец» и столкнуться с бойкотом со стороны украинских зрителей, шуточно предположила пользовательница соцсети X. Поводом для возможных санкций, по ее мнению, может стать поддержка актером победы российской теннисистки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос».

63-летний двукратный обладатель премии «Оскар» наблюдал за решающим поединком, в котором 19-летняя россиянка уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую. По окончании матча Питт, пришедший на корт вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон, и стоя аплодировал Андреевой.

Ранее сообщалось, что Андреева одержала победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Андреева стала самой юной чемпионкой турнира за последние три десятилетия. После победы она выразила эмоции, упав на колени, и поблагодарила поклонников.

До этого известный сербский теннисист Новак Джокович поздравил Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции. Спортсмен выразил свои поздравления в социальных сетях на русском языке.