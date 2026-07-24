Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 июля

В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали две россиянки и военный, сообщил оперштаб региона.

«Две мирные жительницы и боец подразделения „Орлан“ получили ранения от атак ВСУ», — говорится в сообщении.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Шебекино во время отражения атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно. Еще одна россиянка получила слепые осколочные ранения лица и ноги в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.

Кроме того, дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 172 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае.

Также средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Как уточнил глава области, боевая работа все еще продолжается.

«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Севастополе отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре дрона в Балаклавском районе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — говорится в публикации.

Также губернаторы трех российских регионов одновременно сообщили об объявлении ракетной опасности на своих территориях. Речь идет о Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал в своих социальных сетях предупреждение для жителей. Аналогичные сообщения разместили губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — указал Миляев.

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