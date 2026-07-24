Суда с нефтью заблокировали в Красном море: чем это выгодно экономике РФ

Суда с нефтью заблокировали в Красном море: чем это выгодно экономике РФ

Йеменские хуситы атаковали в Красном море два нефтяных танкера Саудовской Аравии, ENCELA и LAYLIA, из-за нарушения морской блокады. Власти Омана призвали избегать эскалации в регионе, подчеркнув: она может поставить под угрозу свободу судоходства. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, эти опасения не беспочвенны — мир оказался на грани очередного энергокризиса. Кто пострадает от него сильнее всего и принесет ли он выгоду России — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Красном море

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили об ударах по двум танкерам в ответ на нарушение морской блокады Саудовской Аравии. В сообщении сказано, что в ходе атаки применялись ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По словам хуситов, им также удалось заставить развернуться около 10 судов.

Саудовское агентство SPA подтвердило удар по ENCELIA и сообщило, что все члены экипажа находятся в безопасности. По его данным, из-за обстрела в носовой части танкера произошло возгорание.

Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard уточнила, что ENCELIA под саудовским флагом была поражена неизвестным снарядом в правый борт примерно в 70 морских милях к юго-западу от саудовского города Аль-Шукайк в 20:00 по Гринвичу (23:00 мск).

Чего хотят хуситы

Атака на танкеры произошла спустя несколько дней после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Они назвали ее ответом на многолетнее «разграбление национальных богатств», то есть нефтяных ресурсов Йемена.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пообещала «жестко» реагировать на угрозы со стороны движения «Ансар Аллах». Представитель объединенных сил Турки аль-Малики заявил, что альянс начал обеспечивать защиту своих коммерческих судов.

На заявление хуситов отреагировали и в США. Президент страны Дональд Трамп пообещал предпринять действия против повстанцев, если они действительно попытаются блокировать Саудовскую Аравию — одного из ключевых партнеров Штатов на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов в беседе с NEWS.ru напомнил, что йеменские хуситы воюют с Эр-Риядом с 2015 года — и Штаты к этому конфликту имеют непосредственное отношение.

«Саудиты и их союзники организовали блокаду страны: в сторону Йемена запрещены судоходство и любые авиаперевозки. В ответ хуситы решили блокировать Саудовскую Аравию. Точнее — лишить ее возможности нефтяного экспорта», — пояснил востоковед.

Он напомнил, что экспортные возможности Эр-Рияда и так снизились примерно вдвое после закрытия Ираном Ормузского пролива. Теперь, блокируя Баб-эль-Мандебский пролив — важную транспортную артерию в Красном море, «Ансар Аллах» хочет отсечь Саудовскую Аравию от энергорынка еще сильнее.

«Как только они начнут бить по саудовским портам в Красном море — а техническая возможность у них есть, — экспорт нефти со стороны Саудовской Аравии снизится уже критически», — добавил эксперт.

К чему приведет эскалация в Красном море

На фоне ударов хуситов по саудовским танкерам МИД другой монархии Персидского залива, Омана, призвал избегать эскалации в регионе. Министерство сообщило, что напряженность в Красном море всерьез обеспокоила султанат, поскольку способна поставить под угрозу свободу судоходства.

По словам Сухова, если хуситам удастся добиться своего — то есть помешать поступлению саудовской нефти на рынок, — это приведет к дефициту углеводородов, а следовательно, и к резкому росту цен на них. Это негативно скажется в том числе на США.

«Рост цен на нефть увеличивает цены на топливо в США. Рейтинг их президента Дональда Трампа сейчас и так низкий и упадет еще ниже, в результате чего Трамп проиграет ноябрьские выборы в конгресс. Так что, атакуя Саудовскую Аравию, хуситы целят и в своего самого сильного врага — президента США, стоящего за Саудовской Аравией», — пояснил собеседник.

Повстанцы-хуситы Фото: Osamah Yahya/dpa.Global Look Press

Есть ли выгода для России

Одной из стран, которые могут получить геополитическую и экономическую выгоду от очередного обострения на Ближнем Востоке, опрошенные NEWS.ru эксперты называют Россию. Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов отметил:

«Цены на нефть с началом конфликта США и Ирана повысились. Обострение в Красном море вызовет новый виток их роста. Чем выше цены на нефть, тем для России лучше. По крайней мере в моменте: у нас вырастут доходы в бюджет за счет налогов нефтяных компаний. Чем больше наполняемость бюджета, тем больше средств может потратить государство, скажем, на зарплаты бюджетникам и реализацию социальных программ».

Политолог-американист Геворг Мирзаян придерживается схожего мнения. По его словам, на фоне возможного дефицита востребованность российских энергоресурсов резко вырастет — особенно для Китая, который раньше активно закупал нефть и сжиженный природный газ на Ближнем Востоке. Но это не все.

«Резко вырастет роль России как посредника во взаимодействии США и Ирана. Очевидно, договориться напрямую им не удалось. А договариваться нужно — ведь, как оказалось, Штаты не в состоянии победить Исламскую Республику», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Впрочем, Фролов напоминает и о негативных факторах, которые могут угрожать в том числе экономике РФ.

«Дорогие энергоресурсы приведут к росту расходов на производство и, как следствие, увеличению себестоимости товаров. В итоге многие производства станут невыгодны и начнут закрываться — как, например, уже происходит в Германии. А если производства закрываются, то нефть и газ они вообще перестают покупать, и мы снижаем общие объемы их продаж. В итоге доходы энергетических компаний и бюджета, которые сначала росли, начинают снижаться», — пояснил он.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с NEWS.ru в свою очередь выразил уверенность: на потребительском рынке России обострение на Ближнем Востоке никак не скажется.

«Цены на газ и топливо для АЗС у нас фактически регулирует государство. Даже если нефть резко подорожает, государство не допустит резкого роста стоимости бензина и дизтоплива, потому что он „разгонит“ инфляцию, с которой правительство и Центробанк борются», — подчеркнул он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При чем здесь Украина

Еще одно преимущество, которое может получить Россия в результате обострения напряженности на Ближнем Востоке, связано с ходом украинского конфликта. Мирзаян напомнил, что США и их союзники в регионе активно используют оружие и боеприпасы, которые уже не попадут в руки Киева.

«Речь, прежде всего, идет о средствах противовоздушной обороны. ВСУ их сейчас остро не хватает», — заметил политолог.

Зубец полагает, что под вопросом окажется и поддержка Украины со стороны европейских партнеров.

«Новый виток войны на Ближнем Востоке станет поворотной точкой для конфликта на Украине. Цены на нефть выросли и скоро станут еще выше. Европа, спонсирующая Киев, переключится на решение своих внутренних проблем — ей будет уже не до противостояния с Россией», — отметил он.

По словам специалиста, это принесло свои плоды: Украина снизила интенсивность ударов по российским НПЗ.

«Дело в том, что Россия запретила экспорт дизтоплива на мировой рынок — а это примерно 10% всего экспорта. И дизеля стало резко не хватать. А тут еще и нефть дорожает. И Европа, и даже США — крупнейший экспортер нефти в мире — оказались в ситуации резкого роста цен на топливо, который хоронит рейтинг и политическую карьеру Трампа. Западу, на мой взгляд, сейчас выгодно закончить украинский конфликт и снять энергетические санкции с России — во избежание мирового экономического кризиса», — заключил Зубец.

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