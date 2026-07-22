Трамп проиграет, РФ заработает: чего ждать от нового витка войны в Иране

Конфликт США и Ирана вышел на новый этап. В ночь на 21 июля Исламская Республика атаковала американские базы в Бахрейне и Кувейте, а йеменские хуситы тем временем объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии и закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для ее танкеров. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: мир оказался на пороге очередного энергетического кризиса. Как дальше будет развиваться конфликт и выгодно ли это обострение России — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Ближнем Востоке

В ночь на 21 июля ударные беспилотники Ирана атаковали американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне. Пресс-служба армии Исламской Республики сообщила, что налет был проведен в несколько этапов с применением БПЛА Arash. Он стал ответом на новую серию ударов ВС США по иранской территории: накануне ночью СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о ракетном ударе по военной базе Штатов в Иордании. Его результатом стала ликвидация радиолокационной станции одной из систем ПВО и истребителя F-15, находившегося в ангаре.

Иран и США обмениваются взаимными ударами с 8 июля, когда ВС Штатов впервые с момента подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном атаковали Исламскую Республику, обвинив ее в нападении на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Тегераном.

Чего хотят в США

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru напомнил, что многие на Западе восприняли договоренности США и Ирана как поражение Вашингтона. Последний взял на себя обязательство ослабить антииранские санкции, а также вывести войска из районов в непосредственной близости от Исламской Республики и не вмешиваться в ее внутренние дела.

«Судя по всему, Трамп подписал документ, чтобы взять передышку перед новым нападением на Иран. Он подкопил ракет, пополнил запасы БПЛА, подтянул логистику и начал „вторую серию“ боевых действий», — считает эксперт.

Сейчас, полагает Блохин, Трамп настроен одержать победу над Ираном до ноябрьских выборов в конгресс — так он рассчитывает сохранить лидерство Республиканской партии.

Общий вид зала заседаний палаты представителей США Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Цели Трампа не меняются: заставить Тегеран отказаться от ядерной программы, разблокировать Ормузский пролив, поставить во главе Ирана лояльное США руководство», — перечислил политолог.

Эксперт Российского совета по международным делам востоковед Кирилл Семенов убежден: Трамп возобновил боевые действия не от силы, а от бессилия.

«Он не ставит целью победу над Ираном. Его задача — добиться хоть какого-то мира, чтобы „продать“ его избирателям как победу. Потому что июньский меморандум представить так не удалось», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как будет развиваться конфликт

В Иране не исключают, что на новой стадии конфликта США решат провести наземную операцию и вторгнуться на территорию Исламской Республики. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи пообещал:

«Они увидят последствия. Я думаю, что есть много людей, которые ждут, когда смогут устроить американцам „теплый прием“».

Блохин сомневается, что Вашингтон действительно пойдет на такую операцию.

«Во-первых, это очень дорого: крайне трудно перебросить в Иран столько военных, чтобы они победили почти миллионную иранскую армию, воюющую на своей земле. Во-вторых, будет очень много жертв, что плохо скажется на рейтинге Трампа и республиканцев. В-третьих, у Трампа, по сути, нет союзников. Так что он будет воевать с Ираном, как и раньше, ракетами», — считает американист.

Политолог-востоковед Фархад Ибрагимов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что предполагаемая американская наземная операция, как ни странно, Ирану выгодна больше, чем США.

Высадка десанта и мероприятия по береговой обороне. Проводятся военно-морскими рейнджерами при содействии фрегата ВМС и бронетанковых частей Сухопутных войск армии Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Во время весенней стадии конфликта у Ирана выбили практически все средства ПВО. Ему сложно защищаться. Война на земле для него выгодна, потому что здесь он имеет явное преимущество», — пояснил эксперт.

При этом обе стороны, по его словам, за время перемирия провели «работу над ошибками». Поэтому оценить, какая из них сейчас сильнее, довольно сложно.

Семенов считает иначе. По его словам, Тегеран во второй фазе конфликта смотрится увереннее, чем его оппоненты.

«Тегеран пошел на обострение ситуации, потому что сейчас он в военном плане сильнее. Во-первых, США уже не поддерживает Израиль. Во-вторых, я уверен: Трамп сразу завершит конфликт, если Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Иными словами, он согласен и на минимальные уступки Ирана», — предположил востоковед.

Будет ли новый энергетический кризис

На фоне очередного обострения на Ближнем Востоке союзники Ирана, йеменские хуситы, объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии и закрытии для ее судов Баб-эль-Мандебского пролива. Они назвали этот шаг ответом на «несправедливую и гнетущую осаду» народа Йемена, которая длится почти 12 лет и в ходе которой «разграбляются ресурсы» страны, а также блокируются ее водные и воздушные гавани.

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обозреватели The Wall Street Journal обратили внимание, что Баб-эль-Мандеб после закрытия Ормуза был главным инструментом Саудовской Аравии для обхода блокады — именно через него королевство могло частично продолжать поставки нефти, переправляя ее в порт Янбу в Красном море. Этот пролив представляет собой стратегически важный морской путь, через который проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового объема сжиженного природного газа.

Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил NEWS.ru, что хуситы уже перекрывали эту морскую артерию в 2023–2024 годах. Тогда танкеры с черным золотом пошли в обход Африки — особенности логистики увеличили цены на нефть, но дефицита не произошло. Однако на этот раз последствия могут оказаться более серьезными, полагает эксперт.

«Меня сильно смутила формулировка йеменских хуситов: „Мы блокируем Саудовскую Аравию“. Подозреваю, что речь идет уже не только и не столько о Баб-эль-Мандебском проливе, сколько об ударах по саудовским портам в Красном море. Если хуситы полностью блокируют королевство, то мирового энергетического кризиса не миновать», — считает он.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фролов обратил внимание, что до начала ближневосточного конфликта саудиты поставляли на мировой энергетический рынок 4–5 млн баррелей нефти в сутки. После закрытия Ормузского пролива экспорт упал до 2 млн баррелей.

«Если Саудовскую Аравию „выключат“ из поставок вообще, кризис будет очень серьезным. Ведь эта страна — один из трех главных поставщиков нефти на мировой рынок», — пояснил эксперт.

Сейчас, по словам Фролова, дефицит на мировом рынке нефти частично восполняют США и Япония, которые распродают — причем со скидкой — топливо из своих стратегических запасов.

«До конца июля они планируют распродать 400 млн баррелей. А потом и запасы, и скидки кончатся. Возникнет дефицит топлива, а значит, на него вырастут цены», — считает Фролов.

Эта ситуация, по его словам, в перспективе может оказаться благоприятной для России.

«Дефицит нефти автоматически приведет к росту цен. Наши нефтяные компании больше заработают, а значит, доходы российского бюджета снова будут расти», — заключил аналитик.

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