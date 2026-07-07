У берегов Омана подбили танкер UKMTO: в Омане после повреждения снарядом вспыхнул пожар на танкере

В восьми километрах к востоку от побережья Омана неизвестным снарядом был поврежден танкер, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент привел к пожару на борту. По последним данным, никто из экипажа не пострадал, разлива нефти не зафиксировано.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 км к востоку от Лимаха, Оман. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, — говорится в заявлении UKMTO.

Ранее сообщалось, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, снизилось до минимума. Не менее восьми судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс.

До этого стало известно, что около 68 млн баррелей иранской нефти остается на танкерах в море, пока Тегеран ищет покупателей. Активность связана с временным исключением из санкций США, которое действует до 21 августа. Это окно позволяет проводить операции с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.