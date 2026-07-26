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26 июля 2026 в 01:34

Стало известно, когда будет согласован план открытия Ормузского пролива

Axios: Оман и Иран могут согласовать план открытия Ормуза за выходные

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оман и Иран в ближайшие дни могут достичь предварительных договоренностей о новом плане восстановления судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, переговоры проходят в Тегеране и уже демонстрируют прогресс.

Президент США Дональд Трамп, по данным портала, распорядился не наносить очередную серию ударов по Ирану после того, как в иранскую столицу прибыла делегация Омана. Региональные источники утверждают, что соглашение между двумя странами может быть достигнуто уже к концу выходных.

После этого решение о том, принимать ли предложенную сделку, предстоит принять президенту Трампу, — уточняется в сообщении.

В начале этой недели Катар, Египет, Пакистан и другие посредники уже передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. В пятницу Трамп заявил, что готов выслушать иранские предложения по урегулированию.

Если соглашение будет достигнуто, это может привести к разблокировке морского маршрута и снижению напряженности на Ближнем Востоке. В противном случае военное давление продолжится.

Ранее руководитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи указал, что в случае гибели иранцев от американских ударов Тегеран будет ликвидировать военнослужащих США в пропорции один к одному. По словам командующего, подобная стратегия уже доказала свою действенность.

Мир
Иран
Оман
Ормузский пролив
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