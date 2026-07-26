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26 июля 2026 в 01:09

В полиции Берлина сообщили о гибели человека из-за наезда авто на толпу

N-tv: житель Берлина погиб и 15 человек пострадали из-за наезда авто на людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минимум один человек погиб и 15 пострадали в результате наезда автомобиля на людей в парке Тиргартен в центре Берлина, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск).

По данным полиции, водитель на белом микроавтобусе въехал в парк на высокой скорости и сбил нескольких пешеходов. Один из пострадавших скончался на месте. Спасатели оказывают помощь 15 раненым.

Подозреваемый скрылся — он покинул машину после столкновения с деревом и продолжил бегство пешком. Ведется интенсивный розыск, задействован вертолет.

Мотивы водителя пока неизвестны — полиция рассматривает все версии, включая преднамеренный акт. Ожидается, что полиция сделает официальное заявление в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Волгограде автомобиль Subaru после столкновения с Chevrolet влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадал водитель Subaru. В ГУ МВД по региону проинформировали, что пострадавшему была оказана помощь на месте.

До этого двое нетрезвых военнослужащих британской армии угнали бронетранспортер с военной базы в Перхем Даун и устроили ночной заезд. Результатом стало то, что они протаранили несколько гражданских машин.

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В полиции Берлина сообщили о гибели человека из-за наезда авто на толпу
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