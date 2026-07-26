В полиции Берлина сообщили о гибели человека из-за наезда авто на толпу

В полиции Берлина сообщили о гибели человека из-за наезда авто на толпу N-tv: житель Берлина погиб и 15 человек пострадали из-за наезда авто на людей

Минимум один человек погиб и 15 пострадали в результате наезда автомобиля на людей в парке Тиргартен в центре Берлина, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск).

По данным полиции, водитель на белом микроавтобусе въехал в парк на высокой скорости и сбил нескольких пешеходов. Один из пострадавших скончался на месте. Спасатели оказывают помощь 15 раненым.

Подозреваемый скрылся — он покинул машину после столкновения с деревом и продолжил бегство пешком. Ведется интенсивный розыск, задействован вертолет.

Мотивы водителя пока неизвестны — полиция рассматривает все версии, включая преднамеренный акт. Ожидается, что полиция сделает официальное заявление в ближайшее время.

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