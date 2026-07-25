Иракли объяснил, почему считает шикарной идею новой «Фабрики звезд»

При грамотном подходе к делу идея новой «Фабрики звезд» может оказаться весьма удачной, заявил на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» певец Иракли. Как передает корреспондент NEWS.ru, Иракли уточнил, что не следит за новостями и не знает, в какой форме будет происходить возрождение «Фабрики звезд», но сама идея шикарна «в своем фундаменте». Успех же шоу «Ставка на любовь», в котором он принимал участие, свидетельствует, что и любое другое грамотно сделанное шоу найдет своего зрителя.

Я просто не слежу, не знаю, в какой форме она (новая «Фабрика звезд». — NEWS.ru) будет, но идея шикарная. Потому что она шикарна в своем фундаменте, — подчеркнул исполнитель.

Ранее певец Дмитрий Колдун предположил, что новой «Фабрике звезд» будет сложно добиться такой же популярности, как у предшествующего проекта, из-за отсутствия у артистов собственного материала. По его словам, на рейтинги шоу также повлияет большая конкуренция на интернет-площадках.