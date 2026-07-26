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26 июля 2026 в 00:38

Автомобиль протаранил группу людей в Берлине

Bild: автомобиль въехал на полной скорости в группу людей в центре Берлина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В центре Берлина в районе парка Тиргартен автомобиль на большой скорости въехал в группу людей. Как сообщает газета Bild, инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск) на улице Леннештрассе.

По словам очевидцев, белый фургон пронесся через территорию парка на высокой скорости и врезался в пешеходов. Несколько человек получили травмы, их точное число пока не установлено.

Диспетчерская служба объявила режим ЧС с большим числом пострадавших. На месте работают 44 сотрудника экстренных служб, включая парамедиков и врачей. Причины случившегося выясняются.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства: был ли это преднамеренный акт или несчастный случай. Дополнительная информация ожидается в ближайшее время. Власти призывают граждан избегать района и следить за официальными сообщениями.

Ранее легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома недалеко от Бремена в федеральной земле Нижняя Саксония. На месте крушения обнаружено тело мужчины, предположительно пилота. По данным правоохранителей, речь идет об одномоторном четырехместном самолете итальянского производителя Tecnam. В момент крушения в доме никого не было, поэтому никто из жильцов не пострадал.

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