Россия успешно адаптируется к внешнему давлению и добивается своих целей, пишут десятки западных изданий — от The Washington Post до The Economist. Почему аналитики назвали стратегию Кремля эффективной и признали мощь РФ?

Россия стала богаче

Ведущие немецкие СМИ констатировали, что Россия стала сильнее, чем до начала конфликта на Украине. Экономика не только устояла под санкциями, но и нашла новые точки роста, сообщают источники. Санкции не обрушили экономику, строительство бьет рекорды, а безработица практически отсутствует.

«К сожалению, Путин прав», — признали эксперты.

Яркий показатель устойчивости — финансовая система. В середине июля американский телеканал Bloomberg назвал рубль лучшей валютой 2026 года.

«Рубль укрепился на 13% по отношению к доллару с начала года, что делает его самой эффективной валютой на развивающихся рынках», — отмечается в сообщении.

Одновременно Bloomberg зафиксировал рекордный морской экспорт российской нефти — 4,22 млн баррелей в сутки. Это максимум с 2022 года. По сообщением телеканала, поставки растут вопреки потолку цен и эмбарго, а доходы стабильно пополняют бюджет.

Россия стала опаснее

8 июля американский Forbes констатировал: российская армия стала опаснее, чем в 2022 году. За четыре года боевых действий ВС РФ прошли трансформацию, которая в мирное время заняла бы десятилетия, пишет издание.

«Русские учатся быстрее любого противника», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

По данным источника, за четыре года конфликта Россия создала вооруженные силы, «способные распознавать изменения, усваивать уроки и внедрять их во все звенья».

The Economist в аналитической заметке добавил: конфликт на Украине — это война на истощение, которую Россия выигрывает. Издание пишет, что Москва медленно «выкровaвливает украинское сопротивление и истощает запасы вооружений НАТО».

Этот вывод перекликается с оценками The Washington Post: Москва использует фактор времени, пока западные арсеналы пустеют, а политическая воля союзников Киева слабеет. Западные СМИ в один голос констатируют: Россия вышла из фазы выживания и перешла к стратегическому накоплению силы.

Запад уже проиграл

Недавно итальянская газета IL Fatto Quotidiano назвала Россию единственной сверхдержавой, которая может спасти Старый Свет от краха. Автор публикации отметил: продолжающаяся конфронтация с Москвой лишь усугубляет зависимость Европы от США, в частности через закупки американского газа по завышенным ценам.

«Россия — единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных, вести бизнес и восстановить свою ослабленную экономику. Россия — единственный спасательный круг для Европы», — говорится в статье от 10 июля.

Ранее The Washington Post вышла с заголовком «Запад уже проиграл». Аналитики признали: попытки ЕС и США ослабить Россию санкциями не достигли цели. Москва выстояла и переориентировала внешнеэкономические связи.

16 июля та же газета опубликовала материал: «Путин находится на пороге достижения всех своих основных целей». Издание прямо пишет, что Россия получила контроль над значительной территорией Украины и создала рычаги давления на Киев. Инициатива в диалоге с Европой сейчас принадлежит Москве, признало издание.

США признали преимущество РФ

Схожие сигналы поступают из Вашингтона. Financial Times со ссылкой на Белый дом пишет: «Еще в марте американская разведка считала, что Россия имеет преимущество в войне».

Это признание на высшем уровне контрастирует с публичной риторикой о «поддержке Украины столько, сколько потребуется». В американских стратегических кругах все громче звучат голоса о неудаче санкционной и военной политики в отношении России и необходимости искать выход.

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