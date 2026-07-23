Директору рехаба «Свобода» вынесли меру пресечения

Директора АНО «Свобода», где предположительно удерживали пациентов, отправили под домашний арест по решению свердловского суда, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Ему вменяют незаконное лишение свободы, а также подкуп или принуждение, уклонение от дачи показаний.

Мера пресечения руководителю реабцентра «Свобода». Сысертский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Валерию Болдыреву. <…> Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 22 сентября 2026 года, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России началась работа над созданием единой системы контроля за деятельностью реабилитационных центров для зависимых. По информации Baza, ее может возглавить президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он провел встречу с руководителями таких центров в Международный день борьбы с наркоманией.

До этого правоохранительные органы Московской области начали проверку реабилитационного центра «Мост надежды» в Луховицах после публикаций в СМИ об издевательствах над пациентами. Основанием для разбирательства стало заявление мужчины, которого насильно поместили в учреждение в 2025 году.