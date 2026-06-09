Полиция заинтересовалась работой пыточного рехаба в Луховицах

Правоохранительные органы Подмосковья начали масштабную проверку реабилитационного центра «Мост надежды» в Луховицах после публикаций СМИ об издевательствах над пациентами, сообщает городское агентство «Москва». Поводом для разбирательства стало заявление мужчины, которого в прошлом году насильно поместили в учреждение.

По словам потерпевшего, работники рехаба изъяли у него назначенные врачом медицинские препараты и заставили подписать документы о добровольном согласии на лечение. Спустя некоторое время пострадавшему удалось совершить побег и незамедлительно обратиться за помощью в правоохранительные структуры. В ответ на это сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и оказании небезопасных услуг. Сейчас следователи и прокуроры тщательно проверяют информацию о возможном удержании других граждан и регулярном применении к ним физической силы.

Ранее СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы после сообщений об издевательствах над вдовой участника СВО в рехабе в Екатеринбурге. По словам матери пострадавшей, ее дочь подвергалась физическим и психологическим издевательствам со стороны персонала учреждения.