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23 июля 2026 в 17:44

Экстремальная поездка детей на крыше автобуса попала на видео

Очевидцы засняли опасный заезд детей на крыше движущегося автобуса в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кирове ребенок забрался на крышу автобуса и проехал на ней по городу. Видео опубликовал Telegram-канал «Место происшествия Киров. Первый городской канал». На кадрах видно, как двое детей пытаются залезть на крышу автобуса.

Одному из них это удалось, второй же несовершеннолетний спрыгнул обратно на землю. На записи видно, как ребенок, оставшийся на крыше, помахал товарищу рукой, а автобус продолжил движение.

Ранее подросток-зацепер погиб на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело на крыше вагона электрички на станции Раменское.

До этого школьник погиб после прикосновения к водосточной трубе в Новосибирске. По информации СК, 10-летний ребенок умер от удара током во время прогулки. Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе.

Также дежурный московского метро задержал подростка, который гулял по путям. Задержанным оказался молодой человек 2012 года рождения. Он пролез через технологический лаз на открытый участок путей и пошел по рельсам. Подростка доставили в отдел полиции, а на его мать составили протокол.

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