Нищета и безработица — именно такое будущее эксперты пророчат Европе из‑за затяжного конфликта с Россией. Потерпят ли крах страны НАТО в возможном противостоянии?

Экономика Европы трещит по швам

Бывший коммодор британского Королевского флота Стив Джерми в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил прямо: экономика ведущих стран Европы трещит по швам. Германия, Британия и Франция, по его словам, балансируют на грани рецессии. Именно поэтому, считает Джерми, НАТО не решится на прямой конфликт с Россией — у европейцев скоро просто не будет денег на оружие.

«Путин, вероятно, рассуждает так: европейцы сами себя загнали в экономическую яму, и мне даже не нужно отвечать на их давление — кризис сделает все за меня», — предположил британский эксперт.

Его слова подтверждает серьезное исследование, опубликованное в научном журнале Review of International Economics. Экономисты подсчитали: если бы не война на Украине, к концу 2023 года ВВП Германии, Великобритании, Франции и Италии был бы на 1,4–2,4% выше, а цены для потребителей — на 2,3–5,8% ниже. Разница огромна для целых экономик.

Канцлер Германии Фридрих Мерц тоже признает: страна до сих пор страдает от энергетического кризиса из‑за отказа от российского газа. А российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью «России 24» отметил, что уровень жизни в Британии не растет уже много лет — и это результат политических просчетов западных правительств.

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Немцы едут за бензином в Польшу

Один из самых ярких симптомов — массовые поездки немцев на заправки в Польшу. По данным немецкой газеты Bild, литр топлива там дешевле на 50–80 центов (44–72 рубля). На полном баке можно сэкономить до €33 (около 3000 рублей). На приграничных АЗС — очереди из машин с немецкими номерами, водители берут с собой канистры, чтобы залить побольше.

Причина кризиса проста: из‑за разрыва энергосвязей с Россией промышленность ЕС платит за электричество и газ в два-три раза больше, чем конкуренты в США. Европейские товары становятся слишком дорогими на мировом рынке, заводы теряют заказы. Эксперты уже говорят о скорой остановке производств, массовых увольнениях и росте бедности.

Банкротства бьют рекорды за 20 лет

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году в Германии обанкротились свыше 17,6 тысячи компаний — больше, чем за последние два десятилетия, сообщил Институт экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH). Закрываются предприятия, которые десятилетиями были гордостью немецкого качества.

Знаменитый производитель колбас Eberswalder Wurst, где работали сотни человек, объявил о ликвидации. Крупнейший в мире зоомагазин Zoo Zajac тоже уходит с рынка. Онлайн‑гигант Zalando закрывает логистический центр в Эрфурте и увольняет 2700 сотрудников.

Эти примеры — лишь верхушка айсберга. Немецкий институт экономических исследований ifo предупредил: страна уже третий год топчется на месте, а инвестиции в производство упали до уровня 2015 года.

Гонка вооружений съедает бюджеты

Вместо спасения экономики Европа наращивает военные расходы. В 2025 году все 32 страны НАТО впервые достигли цели в 2% ВВП на оборону, а суммарно потратили 2,77% — более $1,5 трлн (примерно 117 трлн рублей). ЕС запустил программу перевооружения на €800 млрд (примерно 71,8 трлн рублей), а в Альянсе уже обсуждают план довести расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко подсчитал: если это произойдет, европейские члены НАТО будут ежегодно тратить на пушки $456 млрд (примерно 35,7 трлн рублей). Чтобы найти такие деньги, придется резать бюджеты на школы, больницы и пенсии. Берлин уже озаботился чрезмерным числом больничных — немцы сидят дома с простудой и не приносят деньги.

Европа теряет вес в экономике

Доля Евросоюза в глобальном ВВП неуклонно падает: с 25% в начале 2000-х до 15% в 2025 году. Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги назвал это «медленной агонией». Частные инвестиции в европейскую промышленность за 10 лет почти не выросли — бизнес потерял веру в конкурентоспособность Старого Света.

Безработица, дорогой бензин, закрытые заводы, урезанные соцпрограммы — такой рисуют картину будущего эксперты. И немцы, стоящие в очередях на польских заправках, — это первый тревожный звонок. Если тенденция сохранится, завтра за границу поедут не только за топливом, но и за продуктами и работой, предрекают аналитики.

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