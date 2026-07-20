«Взломать индивида»: рассекречена главная цель НАТО в войне с Россией

Европа ведет против России «когнитивную войну», где главная цель — сознание людей, заявил главком силами НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье. Как алгоритмы «взламывают» человеческий разум и почему страх — это результат работы, спланированной в штабах Запада?

Главная цель — ваш мозг

Когнитивная война нового типа против России уже идет, о чем прямо заявляют в официальных документах НАТО, и ее главная цель — не земли и солдаты, а сознание человека.

«Мозг стал новой зоной боевых действий, это одновременно цель и оружие», — пояснил адмирал Пьер Вандье.

В своем эксклюзивном предисловии к журналу The Three Swords он добавил: «Война уже здесь, она ведется в „сером веществе“ людей».

В доктрине психологических операций AJP-3.10.1, принятой в НАТО, написано: психологические операции (PSYOPS) призваны «ослабить волю противника». В документе подчеркивается: «Психологическое измерение конфликта так же важно, как и физическое. Конфликт — это борьба воль, которая происходит в умах людей так же, как и на поле боя».

В концепции «Когнитивной войны», которую Альянс активно разрабатывает с 2020 года, обозначена главная задача — «взломать индивида», воздействуя на его восприятие, эмоции и способность принимать решения. По определению НАТО, когнитивная война — это «преднамеренное использование военных и невоенных средств для влияния на сознание, ухудшения рационального принятия решений и получения когнитивного преимущества».

Пьер Вандье, верховный главнокомандующий силами НАТО по трансформации Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Борьба за способ мышления

Социолог Антон Лукаш пояснил: когнитивная война не ведется напрямую, это не пропаганда. Она меняет способ мышления. Цель — запутать человека так, чтобы он пришел к ложному выводу и был уверен, что принял решение сам.

«Можно показать реальные факты, но расположить их так, чтобы он сделал вывод, выгодный управляющему информацией», — отметил он в интервью «АиФ Волгоград».

Главной мишенью он назвал детей и молодежь, у которых еще не сформирована префронтальная кора, отвечающая за критическое мышление. Эту категорию он назвал «гормональным пианино, на котором играет враг».

Политолог Алексей Чадаев объяснил суть так: у противника есть танки, самолеты, дроны — это не проблема. Проблема — если у народа нет желания защищать страну. А оно пропадает, когда в сознании людей нет главной ценности — за что бороться. Именно на это и нацелена когнитивная война: не уничтожить технику, а лишить смысла сопротивление.

Главное оружие — страх

В доктринах НАТО существует понятие «рефлексивное управление»: навязать противнику ложные представления и заставить принять выгодное решение. Это достигается через дезинформацию, обман, перегрузку, провокацию и отвлечение.

В рамках этой стратегии используются масштабные сети интернет-ботов для распространения нужных нарративов, а дипфейки и фейковые новости применяются для создания «альтернативной реальности». Вербовка топовых блогеров — для информационных вбросов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активно используется управление нарративами, когда в соцсетях создается и навязывается определенный «рассказ» о событиях, который интерпретирует реальность в выгодном ключе. Вслед за этим каждый пост в соцсетях, вызывающий у людей панику и страх, мгновенно попадает в рекомендации и набирает миллионы просмотров. При этом «невыгодные» публикации алгоритмы пессимизируют.

В январе 2026 года главный научный сотрудник НАТО Джеймс Джордано опубликовал отчет на сайте Университета национальной обороны США, где перечислил методы ведения когнитивной войны. Среди приемов — разжигание межнациональных и политических конфликтов и запуск фейков, чтобы подорвать доверие к государству, СМИ и судебной системе.

В отчете приведена схема, где показано, как паника и страх в обществе усиливают выброс гормона стресса кортизола, что ведет к ухудшению мыслительных функций. Запугивание, согласно доктринам НАТО, призвано «взломать индивида» и парализовать его волю к сопротивлению.

Адмирал Вандье конкретизировал: задача современных «воинов сознания» — нарушить ориентацию в происходящем. Подрыв у человека доверия к очевидному, разрушение целостной картины его мира, снижает скорость его реакции в момент, когда нужно защищать свои ценности, пояснил он.

«Потеря человеком ориентации и искаженное восприятие реальности в конечном итоге подрывает его способность действовать решительно», — говорится в отчете Вандье.

Согласно официальным данным, бюджет США на когнитивную войну в 2025 году превысил $120 млрд, с фокусом на AI, нейронауки и «глобальное когнитивное доминирование». Только в 2025 году НАТО выделило $15 млрд на коллективную когнитивную оборону.

Как спастись от вбросов

Главный вывод, который делают эксперты: не поддаваться панике. Каждый долетевший дрон, каждая тревожная новость — это не только военный, но и информационный успех врага.

Как подчеркнул адмирал Вандье, сегодня человек подвергается массированному когнитивному давлению, и победить в этой войне можно только одним способом — сохранять ясность мышления, единство и веру в свои силы.

В любой ситуации необходимо понимать, что вами пытаются манипулировать, советуют психологи. Развивать критическое мышление: не верить первому источнику, проверять факты. Ограничивать «информационный шум»: особенно это касается детей и подростков, чья психика наиболее уязвима.

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