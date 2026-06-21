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21 июня 2026 в 16:15

«Психологическая операция»: политолог о лишении Зеленского польских наград

Политолог Перенджиев: конфликт Варшавы и Киева нацелен на отвлечение внимания РФ

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Конфликт Варшавы и Киева может быть нацелен на отвлечение внимания России, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он не исключил, что идеологические противоречия Польши и Украины — это всего лишь информационная операция, направленная на усыпление бдительности России.

Именно Польша всячески поддерживала киевский режим. Создается странное впечатление, что они якобы начали прозревать. Но нам не стоит поддаваться на эту политическую игру под названием «ссора Польши с Украиной». Я не исключаю, что это информационно-психологическая операция в отношении России — создать у нас иллюзию, что сейчас Украина и Польша рассорятся. И якобы Польша перестанет поставлять на Украину оружие и боеприпасы, при этом не только свои, но и все, что поставляет так называемый коллективный Запад, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в большей степени направлено на население Польши. Так польские власти показывают реакцию на перезахоронение останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области, пояснил собеседник.

Весь этот шум больше направлен на польское общество, что якобы правительство принимает какие-то меры. Действительно, в Польше многие помнят Волынскую резню. И в ответ надо показать свою реакцию: «Мы лишили их орденов». Но возникает вопрос: что на самом деле меняется? Ничего не меняется. Как официально Варшава снабжала киевский режим, так она и остается заинтересованной в этом, чтобы воевали, хоть и под бандеровским званием, — резюмировал Перенджиев.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на растущие антиукраинские настроения в Польше. Он заявил, что получает много сообщений о нападениях на украинцев, об унижении и о буллинге.

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