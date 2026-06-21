«Унижения и буллинг»: министр иностранных дел Украины обиделся на поляков Глава МИД Сибига пожаловался на растущие антиукраинские настроения в Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на растущие антиукраинские настроения в Польше. В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что получает много сообщений о нападениях на украинцев, унижении и буллинге.

Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Я как министр получаю информацию о фактах, а их много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польше, — пожаловался Сибига.

Министр отметил, что теперь Киев будет зеркально отвечать на любые недружественные шаги, добавив, что хочет, чтобы польские партнеры это услышали. Он также обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в том, что тот разрушил положительные наработки в двусторонних отношениях. При этом политик поспешил добавить, что Украина открыта к политическому диалогу.

Ранее польские СМИ со ссылкой на опросы писали, что более половины поляков считают, что президент Украины Владимир Зеленский относится к их стране негативно. Согласно исследованию, такую точку зрения разделяют 58,3% респондентов.