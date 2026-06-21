Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому WP: большинство поляков верит в плохое отношение Зеленского к Польше

Более половины поляков считают, что президент Украины Владимир Зеленский относится к их стране негативно, показал опрос United Surveys для польского издания Wirtualna Polska. Согласно исследованию, такую точку зрения разделяют 58,3% респондентов.

В материале говорится, что 33,7% опрошенных оценили отношение украинского лидера к Польше как «скорее негативное», еще 24,6% — как «категорически негативное». Противоположного мнения придерживаются 30,1% опрошенных, 11,6% затруднились с ответом. Лишь каждый третий поляк верит в позитивное отношение Зеленского к их стране.

Ранее Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. Политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена.