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20 июня 2026 в 19:35

Зеленский отправил в Польшу бандероль с отобранной у него наградой

Зеленский отправил Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в соцсети Х политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши, — посетовал Зеленский.

Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла 19 июня. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишение Зеленского польской государственной награды «Белый орел». Она предположила, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена.

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