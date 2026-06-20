Зеленский отправил в Польшу бандероль с отобранной у него наградой

Зеленский отправил в Польшу бандероль с отобранной у него наградой Зеленский отправил Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте

Президент Украины Владимир Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в соцсети Х политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши, — посетовал Зеленский.

Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла 19 июня. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишение Зеленского польской государственной награды «Белый орел». Она предположила, что награда может быть передана в Канаду другим нацистским коллаборационистам. Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена.