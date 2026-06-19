Президент Польши лишил Зеленского высшей награды из-за скандала с УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Орден Белого орла является символом высшего доверия со стороны польского государства и выражением особой благодарности польского народа. Навроцкий подчеркнул, что такая награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям, на которых основано польское общество.

Ранее стало известно, что Зеленского не пригласили на конференцию по восстановлению Украины в польском Гданьске, заявил один из организаторов мероприятия. Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) пройдет 25–26 июня и организуется властями Польши и Украины.

До этого в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА. Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.