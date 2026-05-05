Флот НАТО отстал и значительно сократился, заявил верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью греческому изданию «Катимерини». Он также указал на дефицит в средствах противовоздушной обороны из-за низких темпов производства.

Я думаю, что мы отстали. Все, что касается флота, очень сократилось, — отметил военный.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что действия Североатлантического альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением. По его словам, нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО расшатывает и глобальную стабильность, повышая риски эскалации с фатальными для всего мира последствиями.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Североатлантический альянс из-за позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в настоящее время трещит по швам. По его словам, при этом НАТО приблизилось к России.