День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:48

«Мы отстали»: адмирал признал слабость НАТО

Адмирал Вандье заявил, что флот НАТО отстал и значительно сократился

Фото: P.Nowack/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Флот НАТО отстал и значительно сократился, заявил верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью греческому изданию «Катимерини». Он также указал на дефицит в средствах противовоздушной обороны из-за низких темпов производства.

Я думаю, что мы отстали. Все, что касается флота, очень сократилось, — отметил военный.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что действия Североатлантического альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением. По его словам, нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО расшатывает и глобальную стабильность, повышая риски эскалации с фатальными для всего мира последствиями.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Североатлантический альянс из-за позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в настоящее время трещит по швам. По его словам, при этом НАТО приблизилось к России.

Мир
НАТО
флот
адмиралы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.