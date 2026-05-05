05 мая 2026 в 10:42

Посол раскрыл, чем грозят действия НАТО на Кольском полуострове

Посол Корчунов: действия НАТО вблизи Кольского полуострова грозят столкновением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действия Североатлантического альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением, сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, которые приводит ТАСС, нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО расшатывает и глобальную стабильность, повышая риски эскалации с фатальными для всего мира последствиями.

Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России, — подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Североатлантический альянс из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа трещит по швам. По его словам, при этом НАТО приблизилось к России.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине, в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

Власть
послы
НАТО
Кольский полуостров
