«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке Захарова напомнила о планах НАТО разместить базу на Азовском море

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база, — написала она.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.

В пресс-службе посольства РФ в Катаре заявили, что россиянам следует соблюдать разумные меры предосторожности и внимательно следить за официальными комментариями местных властей на фоне обострения кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Также, по рекомендациям ведомства, которые приводит МИД РФ, им не следует выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами.