Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:14

«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке

Захарова напомнила о планах НАТО разместить базу на Азовском море

Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база, — написала она.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.

В пресс-службе посольства РФ в Катаре заявили, что россиянам следует соблюдать разумные меры предосторожности и внимательно следить за официальными комментариями местных властей на фоне обострения кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Также, по рекомендациям ведомства, которые приводит МИД РФ, им не следует выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами.

Мария Захарова
НАТО
Азовское море
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москву придут заморозки до минус 20? Прогноз погоды на март, новые морозы
Минимум три человека погибли при падении ракеты на дом в Сирии
Белоруссия призвала Израиль и Иран прекратить удары
Мошеннические букеты активно расцвели перед 8 Марта
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.