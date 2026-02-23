Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников — пять над Азовским морем и один над Республикой Адыгея, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки велись в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Республики Адыгея, — сказано в сообщении.

Утром 23 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске на фоне объявленной воздушной угрозы прозвучало не менее семи взрывов. По информации источников, первый громкий звук был слышен после 04:00 по московскому времени. По словам очевидцев, в одном из районов города было видно задымление и начался пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.