Конфликт на Ближнем Востоке оставил небо над Киевом без защиты Каллас заявила, что Украина остается без средств ПВО из-за конфликта в Иране

Украина может столкнуться с задержками в поставках американских вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в разговоре с Financial Times. Она отметила, что в настоящее время внимание США сосредоточено именно на ближневосточном регионе.

Это проблема, потому что на Ближнем Востоке и Украине фактически возникает конкуренция за одни и те же активы. Очевидно, что внимание Америки прямо сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке, — заявила Каллас.

Ранее она отмечала, что президент США Дональд Трамп применяет тактику, которой обычно пользуются противники Европейского союза. Каллас заявила, что действия американской стороны направлены на то, чтобы посеять разногласия между европейскими правительствами, которые обладают меньшим политическим влиянием.

В свое время дипломат заявляла, что Европейский союз с 2022 года направил Украине помощь на сумму €195 млрд (17,9 трлн рублей). Каллас также отметила, что в эту сумму не входит заблокированный кредит на €90 млрд (8,2 трлн рублей).