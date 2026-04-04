04 апреля 2026 в 20:40

Депутата исключили из партии за улучшение фото с помощью ИИ

В Нидерландах женщину-политика исключили из партии из-за обработанного ИИ снимка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нидерландская партия Leefbaar Rotterdam исключила депутата Патрисию Рейхман за использование искусственного интеллекта при обработке фотографии для предвыборной агитации, сообщает Brussels Signal. Журналисты отметили, что обработанное изображение кандидата заметно напоминает фотографии американской актрисы Сидни Суини.

Как пишет источник, 59-летняя Рейхман баллотировалась в муниципальный совет одного из северных районов Роттердама. На нее обратили внимание после того, как в местных СМИ появилось фото, отличающееся от снимка, поданного в избирательную комиссию.

Фотография в местной газете была слишком низкого разрешения, поэтому я обработала ее с помощью онлайн-инструмента, чтобы увеличить количество пикселей, — оправдалась она.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американская система искусственного интеллекта Claude при планировании военной операции США против Ирана ошиблась во всех своих сценариях развития событий на Ближнем Востоке. Пентагон использовал эту систему для планирования ударов, обезглавливания военно-политического руководства Ирана, разрушения военной инфраструктуры и создания предпосылок для цветной революции.

Европа
Нидерланды
искусственный интеллект
выборы
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
