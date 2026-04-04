Депутата исключили из партии за улучшение фото с помощью ИИ

Нидерландская партия Leefbaar Rotterdam исключила депутата Патрисию Рейхман за использование искусственного интеллекта при обработке фотографии для предвыборной агитации, сообщает Brussels Signal. Журналисты отметили, что обработанное изображение кандидата заметно напоминает фотографии американской актрисы Сидни Суини.

Как пишет источник, 59-летняя Рейхман баллотировалась в муниципальный совет одного из северных районов Роттердама. На нее обратили внимание после того, как в местных СМИ появилось фото, отличающееся от снимка, поданного в избирательную комиссию.

Фотография в местной газете была слишком низкого разрешения, поэтому я обработала ее с помощью онлайн-инструмента, чтобы увеличить количество пикселей, — оправдалась она.

