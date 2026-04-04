04 апреля 2026 в 22:59

Страны ЕС и Британия начнут экстренно экономить на авиаперелетах

Дмитриев: летние авиаперелеты в ЕС и Британии сократят из-за ограничений топлива

Страны Евросоюза и Великобритания будут вынуждены резко сократить количество летних авиаперелетов, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях. Причина — введенные ограничения на поставки авиационного топлива.

Он отметил, что первые тревожные сигналы уже появились. Так, например, Италия начала ограничивать заправку самолетов, и это лишь начало.

Как и предсказывалось, в Италии началось ограничение авиационного топлива. Летние поездки будут резко сокращены в ЕС и Великобритании, — написал Дмитриев.

В субботу итальянская газета Corriere della Sera сообщила о введении первых ограничений на заправку авиатопливом в четырех аэропортах страны: миланском «Линате», а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи. Это прямое следствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который привел к нарушению цепочек поставок энергоносителей.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что уже в мае в Европе может начаться полноценный дефицит авиатоплива. По его словам, Ryanair застраховала 80% поставок, но за оставшиеся 20% компания вынуждена платить вдвое дороже. О'Лири отметил, что риск срыва поставок в мае и июне составляет от 10% до 25%.

Ранее сообщалось, что за последнее время цены на авиабилеты в Китай выросли более чем в полтора раза. Стоимость перелета в экономклассе в настоящее время составляет 80–90 тыс. рублей, а в «бизнесе» может доходить до 280 тыс.

