Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 10:29

Турецкая авиакомпания создала проблемы для туристов из России

Число рейсов в Турцию резко сократилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию, передает Telegram-канал Bazа. По данным источника, стоимость туров вырастет из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines.

Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь, а также постепенно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям. Причинами называют сложную международную обстановку, падение спроса со стороны европейских стран и подорожание топлива.

Глава туркомпании Виктория Подольская сообщила, что туристы уже сталкиваются с последствиями. Путешественников, оформивших туры с перелетами Turkish Airlines, все чаще пересаживают на чартеры. Доплату при этом не берут, однако условия оказываются хуже: отсутствует питание, салон менее комфортный, а расписание постоянно меняется.

Россиянам становится сложнее планировать отдых из-за отмен и переносов рейсов, а также неопределенности с чартерами. Подольская считает, что ситуация может ухудшиться, если другие авиакомпании не увеличат число рейсов.

Ранее сообщалось, что европейские авиакомпании столкнулись с новым ударом: стоимость авиационного керосина взлетела до рекордных $1900 (153 тыс. рублей) за тонну. В наиболее уязвимом положении оказалась Великобритания, где лондонский аэропорт Хитроу уже начал отменять рейсы.

Мир
Турция
авиакомпании
авиатопливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкая авиакомпания создала проблемы для туристов из России
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.