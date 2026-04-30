Турецкая авиакомпания создала проблемы для туристов из России

Россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию, передает Telegram-канал Bazа. По данным источника, стоимость туров вырастет из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines.

Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь, а также постепенно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям. Причинами называют сложную международную обстановку, падение спроса со стороны европейских стран и подорожание топлива.

Глава туркомпании Виктория Подольская сообщила, что туристы уже сталкиваются с последствиями. Путешественников, оформивших туры с перелетами Turkish Airlines, все чаще пересаживают на чартеры. Доплату при этом не берут, однако условия оказываются хуже: отсутствует питание, салон менее комфортный, а расписание постоянно меняется.

Россиянам становится сложнее планировать отдых из-за отмен и переносов рейсов, а также неопределенности с чартерами. Подольская считает, что ситуация может ухудшиться, если другие авиакомпании не увеличат число рейсов.

Ранее сообщалось, что европейские авиакомпании столкнулись с новым ударом: стоимость авиационного керосина взлетела до рекордных $1900 (153 тыс. рублей) за тонну. В наиболее уязвимом положении оказалась Великобритания, где лондонский аэропорт Хитроу уже начал отменять рейсы.